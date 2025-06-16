كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الإثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إصدار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل "لجنة أزمات" برئاسته، لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الاسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأية مُستجدات بمختلف القطاعات.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الحكومة: "لجنة أزمات" لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الإسرائيلية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل "لجنة أزمات" برئاسته، لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الاسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأية مُستجدات بمختلف القطاعات.

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محافظ القاهرة يكشف لمصراوي تفاصيل تفكيك كوبري السيدة عائشة

كشف الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، آخر مستجدات أعمال تطوير ميدان السيدة عائشة والمنطقة المحيطة بالقلعة، ومصير كوبري السيدة عائشة المتهالك.

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خلال الجلسة العامة.. جبالي ينتقد الحكومة ويرفض منح الكلمة لوزير الشئون القانونية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، توجيه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، انتقاد إلى الحكومة بسبب تغيب وزيري المالية، والتخطيط، عن حضور الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.

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السيسي يوجه بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتوطين صناعة السيارات

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع.

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مدبولي يستعرض خطوات تنفيذ برنامج الطروحات في قطاع الاتصالات

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سلسلة اجتماعاته اليوم لمتابعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، حيث عقد اجتماعاً لاستعراض خطوات تنفيذ البرنامج في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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رئيس "صحة النواب": مستعدون لتعديل قانون التأمين الصحي الشامل إذا اقتضى التطبيق

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون التأمين الصحي الشامل الصادر عام 2018 والذي بدأ تطبيقه فعليًا في 2019، يُعد من أبرز التشريعات الصحية الصادرة في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن اللجنة تُقيّم حاليًا أثر تطبيق القانون على أرض الواقع، وستتجه لتعديل أي مواد تستدعي التعديل وفقًا لمتطلبات التنفيذ العملي.

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وزير المالية يرد على انتقادات النواب بشأن زيادة الضرائب

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة تتضمن أهداف عديدة منها الحماية الاجتماعية وخفض الدين العام ودعم الأنشطة والإنتاج، مشيرا إلى أنها تعد متوازنة إلى حد كبير، وأن نسبة العجز بها تقل ومعدل النمو يزيد.

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وظيفة 3500 معلم.. إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد الامتحانات

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، اليوم الاثنين، إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني وموعده للمتقدمين في مسابقة شغل 3500 وظيفة معلم مساعد مادة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (مادة العلوم)، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية اضغط هنا

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