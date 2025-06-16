رئيس هيئة الدواء يستقبل وفد شركة إسترازينيكا لتعزيز توطين صناعة الدواء

كتب- أحمد جمعة:

استقبل الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، وفد شركة أسترازينيكا برئاسة الدكتور حاتم الورداني، رئيس مجلس إدارة الشركة.

جاءت الزيارة بهدف بحث تعزيز أوجه التعاون في مجالات توطين صناعة الدواء، ومناقشة سبل تحفيز زيادة الاستثمارات في القطاع الدوائي المصري، بما يسهم في تطوير الصناعة الدوائية وتوسيع فرص التصدير للأسواق الأفريقية، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.



تم خلال الاجتماع مناقشة خطط الشركة التوسعية في مصر، خاصة فيما يتعلق بتعزيز برامج التوطين الصناعي والتوسع في تصنيع المستحضرات الدوائية محليًا لتلبية احتياجات السوق المصري ودعم خطط التصدير للأسواق الأفريقية، إلى جانب استعراض التحديات القائمة وفرص التعاون المشترك مع هيئة الدواء المصرية بهدف تهيئة مناخ استثماري محفز وجاذب للشركات العالمية في قطاع الدواء.

وأشاد الحضور بجهود هيئة الدواء المصرية في دعم صناعة الدواء وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتبني سياسات مرنة تواكب متطلبات تطوير الصناعة الدوائية وتعزز دور مصر كمركز إقليمي رائد لصناعة وتصدير الدواء.

حضر اللقاء من جانب هيئة الدواء المصرية الدكتور المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لهيئة الدواء المصرية، و الأستاذة الدكتورة حنان أمين، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية، والدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشؤون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة العامة للعلاقات العامة ودعم الأسواق، والدكتور حمادة جمال شريف، معاون رئيس الهيئة لشئون تحديث وتطوير أنظمة تسجيل المستحضرات الطبية، ومدير الادارة العامة لتسجيل المستحضرات البشرية.

ومن جانب شركة أسترازينيكا الدكتور محمد أمين - عضو مجلس إدارة شركة استرازينيكا لدعم الأسواق، والدكتور أحمد قشطة، عضو مجلس إدارة شركة أسترازينيكا للشؤون المؤسسية والحكومية، والأستاذ محمد جمال، المدير المالي لشركة استرازينيكا ، والأستاذ رامي فريد، مدير الشؤون القانونية شركة أسترازينيكا.

يأتي الاجتماع في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تطوير سياسات الدواء وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطن المصري وتوفير مستحضرات دوائية مبتكرة وفق أعلى معايير الجودة العالمية.