كتب- محمد سامي:

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، خلال كلمته في مؤتمر شباب مستقبل وطن لشباب الدلتا، إن "أرض الدلتا التي كانت عبر التاريخ سلة غذاء مصر ومهد حضارتها، ما تزال تزخر بالشباب الطموح والواعي القادر على البناء والتطوير".

وأوضح، أن الدولة تراهن على الطاقات الشابة كأحد أهم أصولها الوطنية، مؤكدًا أن "الشباب المصري ليس فقط أمل المستقبل، بل هو حاضر الدولة النابض بالحيوية والفكر والعمل"، مشيرًا إلى أن مواجهة التحديات تتطلب عقولًا مبتكرة وإرادات صلبة، وهو ما تمتلكه مصر في شبابها.

وأضاف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، خلال كلمته في مؤتمر شباب مستقبل وطن لشباب الدلتا، إن "التواصل السياسي الفعال بين الدولة وشبابها ليس ترفًا، بل ضرورة وطنية"، مضيفًا أن "كلما اتسعت قنوات التواصل، ضاقت فجوة الثقة وارتفع بنيان التلاحم الوطني".

وأشار إلى أن الدولة تعمل حاليًا على ثلاثة محاور أساسية في هذا السياق: تعزيز المشاركة السياسية، توفير بيئة تشريعية محفزة، وفتح قنوات حوار مباشر بين الشباب وصناع القرار.

ووجه فوزي، التحية لحزب مستقبل وطن لنجاحه في تنفيذ هذه الرؤية عبر مؤتمراته المختلفة، وعلى رأسها هذا المؤتمر الضخم في الدلتا.