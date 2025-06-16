توجيه جديد من "العمل" بشأن حادث سقوط مدخنة مصنع طوب في الصف

كتب- محمد أبو بكر:

وجه محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين، الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، ومديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة، بسرعة متابعة تداعيات حادث سقوط مدخنة داخل أحد مصانع الطوب بمنطقة الصف، والذي أسفر عن مصرع 4 عمال وإصابة اثنين آخرين.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن الحادث أسفر عن وفاة أربعة من العاملين، بينهم ثلاثة من قرية المتانيا التابعة لمركز العياط، وآخر من قرية أبو رجوان القبلي بمركز البدرشين، حيث تم نقل جثامين الضحايا إلى مستشفى الصف المركزي، بينما جرى نقل المصابين إلى مستشفى 15 مايو لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وفي هذا السياق، كلّف الوزير محمد جبران فريق العمل المعني بدراسة حالات الضحايا والمصابين، وبحث سبل صرف التعويضات اللازمة لهم من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و20 ألف جنيه لكل مصاب.

كما أعرب وزير العمل عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدًا حرص الوزارة على الوقوف بجانب العمال المتضررين في مثل هذه الحوادث، ومتابعة حقوقهم بشكل عاجل.

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