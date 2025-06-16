كتب- حسن مرسي:

قال الخبير الاقتصادي محمد فؤاد، أن امدادات مصر من الغاز حاليا تتمثل في 3.8 مليار قدم مكعب من الإنتاج المحلي من الغاز، بالإضافة إلى حوالي 700 مليون قدم مكعب من الغاز المسال عبر محطة التغويز، ليصل الإجمالي إلى 4.5 مليار قدم مكعب.

خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، أوضح فؤاد أن دخول سفن التغويز الجديدة الخدمة الشهر المقبل سيزيد الإمدادات إلى 7.5 مليار قدم مكعب، وهو إجمالي احتياج مصر من الطاقة، والتي تمثل الكهرباء حوالي 60% من هذا الاحتياج.

وأوضح أن قطاع الكهرباء يتلقى حاليًا حوالي 3.2 مليار قدم مكعب من الغاز، ويستخدم حوالي 40 ألف طن من المازوت يوميًا بالإضافة إلى 4-5 آلاف طن من السولار لتوليد الكهرباء.

وأشاد الخبير الاقتصادي بوزارة الكهرباء التي تقوم بدور "محترم جدًا" في التعامل مع هذا المزيج بمرونة شديدة "دون حدوث انقطاعات".

ولفت فؤاد إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة، مثل قطع الكهرباء، وغلق المباني الحكومية الساعة الثامنة مساءً، وإطفاء إعلانات الشوارع وتقليص إنارتها بنسبة 60%، ومحاولة تطبيق مواعيد الإغلاق الرسمية للمحال التجارية والمولات.

وأكد أنه تم وقف قطاع الأسمدة بالكامل، والذي يمثل تقريبًا نصف الاستهلاك الصناعي، بالإضافة إلى وقف تشغيل عدد من المجمعات الصناعية والمجمعات كثيفة الاستهلاك، وتعليق ضخ الغاز لكثير من المنشآت.

وبسؤاله عما إذا كان يمكن لمصر شراء الغاز من جهات أخرى غير إسرائيل، أجاب فؤاد: "ما إحنا عاملين كده بالفعل، إحنا بنشتري غاز مسال بالفعل من دول غير إسرائيل"، لكن المشكلة تكمن في أن البنية التحتية الخاصة بالتغويز "ليست جاهزة"، حيث أن سفن التغويز الثلاث المؤجرة غير مربوطة بالشبكة، مما يعني وجود "طبخة غير مكتملة" أو "حلقة ناقصة" في التخطيط.