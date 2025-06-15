"جبالي" يشيد بأداء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب

كتب- نشأت علي:

أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بأداء لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، مثمنًا الجهد الذي تبذله اللجنة في دراسة ومراجعة مشروعات القوانين المعروضة عليها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، حيث حرص رئيس المجلس على توجيه الشكر والتقدير للدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، مشيدًا بعرضه المتميز لتقرير اللجنة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

وأكد المستشار حنفي جبالي، أن لجنة الشئون الاقتصادية تُعد من اللجان النيابية البارزة، لما تبديه من حرص على دراسة الموضوعات بدقة واستفاضة، مشيرًا إلى ما قامت به اللجنة من تعديلات جوهرية على العديد من مواد مشروع القانون، ومعالجة عدد من الإشكاليات القانونية والدستورية التي كانت محل نظر.

وأوضح رئيس مجلس النواب، أن تلك التعديلات جاءت متوافقة مع أهداف وفلسفة مشروع القانون، بما يعكس احترافية اللجنة ودورها الرقابي والتشريعي المسؤول في دعم مسيرة الإصلاح التشريعي بما يخدم الصالح العام.

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