إبراهيم عيسى: الحرب بين إيران وإسرائيل تحولت من لعب بالنار لحريق مدمر

كتبت- داليا الظنيني:

قال الإعلامي إبراهيم عيسى إن الصراع بين إيران وإسرائيل تحول من "لعب بالنار" إلى "حريق مدمر"، مؤكدًا أن الحرب قد بدأت فعليًا وتتواصل بضربات متبادلة.

وأضاف، خلال برنامجه "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن إسرائيل نفذت هجومًا قويًا ومفاجئاً شمل 100 ضربة استهدفت قادة عسكريين ومطارات ومفاعلاً نووياً في إيران، بينما ردت طهران بإطلاق 150 صاروخاً على إسرائيل مساء أمس.

وأوضح عيسى أن الهجوم الإسرائيلي كان عميقاً ومخططاً بعناية، حيث شمل عمليات في 21 محافظة إيرانية، مما يعكس تنوعاً ودقة في التنفيذ.

وأشار إلى أن إسرائيل نجحت في مفاجأة إيران، مما أدى إلى شل قدرة طهران على تحريك أذرعها الإقليمية، مثل الميليشيات التي تدعمها في دول المنطقة.

وأكد عيسى أن هذه التطورات تمثل تحولاً جذرياً في طبيعة الصراع الإقليمي، حيث أظهرت إسرائيل قدرة استخباراتية وعسكرية عالية.

وقال إن إيران تلقت صدمة كبيرة نتيجة هذا الهجوم، مما دفعها للرد بقصف صاروخي لتعزيز الروح المعنوية داخلياً، مؤكدًا أن المنطقة تشهد تصعيدًا غير مسبوق يتطلب متابعة دقيقة لتداعياته على الاستقرار الإقليمي.