مدبولي يتفقد مشروعات حياة كريمة بمحافظة البحيرة -فيديو

كتب- محمد عبدالناصر:

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بثًا مباشرًا عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، من زيارة الدكتور مصطفى مدبولي إلى محافظة البحيرة، قبل قليل.

بدأت الجولة بتفقد مشروعات حياة كريمة ضمن المبادرة الرئاسية، حيث تم افتتاح مركز خدمة المواطنين بزاوية صقر.

كما تفقد مدبولي، قافلة خدمية تضم عددًا من السيارات المتنقلة التي تقدم خدمات مختلفة للمواطنين بقرية زاوية صقر التابعة لمركز أبو المطامير، بدعمٍ من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ترافقه الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة.

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