"مدبولي" يصل البحيرة لتفقد ومتابعة سير العمل بعدد من المشروعات

كتب- محمد سامي:

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، محافظة البحيرة؛ لتفقد ومتابعة سير العمل بمجموعة من المشروعات الخدمية والتنموية في عددٍ من القطاعات المختلفة، يُرافقه الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة.

وقال رئيس الوزراء، إن زيارته التي يقوم بها اليوم إلى محافظة البحيرة تأتي في إطار الزيارات المتوالية التي يقوم بها، برفقة زملائه من الوزراء المعنيين، إلى المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية؛ لمتابعة وتفقد المشروعات التنموية والخدمية التي تستهدف تحسين جودة حياة أهالينا في المحافظات والريف المصري.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن زيارة اليوم إلى محافظة البحيرة تتضمن تفقد ومتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما تشمل كذلك تفقد عددٍ من المشروعات المهمة في قطاعات الزراعة والصناعة والصحة.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة ستواصل بذل قصارى جهدها من أجل تحقيق نقلة نوعية في جودة حياة المواطنين في شتى المحافظات، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

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اليوم.. رئيس الوزراء يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

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