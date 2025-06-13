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لميس الحديدي: الهجوم الإسرائيلي على إيران "منعطف خطير" يهدد باشتعال المنطقة

10:55 م الجمعة 13 يونيو 2025

لميس الحديدي

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كتب- حسن مرسي:

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران التي بدأت اليوم قائلة: "هجوم إسرائيلي واسع وقع فجر اليوم على إيران ومستمر حتى الآن، نحن أمام منعطف خطير وغير مسبوق في أزمة الشرق الأوسط وقد يؤدي لاشتعال المنطقة".

وأضافت، خلال برنامجها "كلمة أخيرة" على شاشة ON، أن هذا هو الهجوم الإسرائيلي الأوسع على العمق الإيراني، وفي ذات الوقت هو الهجوم الأكبر مستهدفًا بشكل مباشر قلب البرنامج النووي الإيراني والتسليح الإيراني.

وأردفت الحديدي: "يأتي الهجوم ضمن خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي لما أعلنه سابقًا فيما يسمى تغيير خارطة الشرق الأوسط والقضاء على المحور الإيراني وأذرعه في المنطقة، بالإضافة لضرب قدرات إيران العسكرية وتقويض قدراتها النووية لإخضاعها في المفاوضات مع الولايات المتحدة الجارية حاليًا".

وواصلت: "بنيامين نتنياهو قال إنه من اختار موعد الضربات ضد إيران وأسماها الأسد الصاعد وأنها قد تستمر لأيام، ولا زالت مستمرة وآخرها كان ضد أصفهان في قلب إيران".

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