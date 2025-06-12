انطلاق امتحانات الثانوية العامة الأحد المقبل.. خطة محكمة لمنع الغش

كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن العاصمة أنهت استعدادتها الخاصة بامتحانات الثانوية العامة التي ستبدأ يوم الأحد 15 يونيو 2025، مشيرًا إلى أنه سيجرى تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات بما يضمن سير الامتحانات بسهولة ويسر مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والعاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وشدد محافظ القاهرة، خلال الاجتماع على مديري المديريات التعليمية، اليوم، على ضرورة تطبيق الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات وعدم السماح نهائيًا بالغش حرصًا على تحقيق مبدأ العدالة، وتكافؤ الفرص بين الطلاب والتأكد من عمل كاميرات المراقبة داخل اللجان، والتأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية (موبايل، سماعات، سماعات سمارت)، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية اللازمة حيال المخالفين، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بدخول الطلاب لمقار الامتحانات دون تكدس، مع إجراء عمليات التفتيش الدقيقة.

وأكد محافظ القاهرة، أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة ستتابع تنفيذ الإجراءات طوال أيام الامتحانات.



وأشار محافظ القاهرة، إلى أن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة هذا العام 111296 طالبًا وطالبة موزعين على 257 لجنة من بينهم 6 لجان خاصة بمعهد ناصر، ومعهد الأورام، ومستشفى 57357، ومركز الإصلاح ببدر حيث يؤدي الامتحانات 44070 طالبا وطالبة بشعبة علمى علوم، و22723 طالبًا وطالبة بشعبة علمي رياضة، و33201 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية، بالإضافة لطلاب المدارس الدولية.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة تواجد المرواح بكل اللجان والتأكد من عملها بكفاءة وتوافر المياه المبردة لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو.

وشدد محافظ القاهرة، على مديري الإدارات التعليمية بالمرور الدوري على اللجان التي سيتم عقد الامتحان بها للتأكد من توفير سبل الراحة بها مع التأكد من اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والتجهيزات اللازمة من صيانة دورات المياه، وسلامة وكفاءة الأثاث، ووسائل الإنارة والتهوية المناسبة لخلق المناخ الملائم للطلاب.

وشدد محافظ القاهرة، كذلك على رؤساء الأحياء بالتأكد من نظافة المحيط الخارجي للمدارس التي ستجرى بها الامتحانات، وتوافر كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة والتأكد من سلامة أسلاك الكهرباء، وعدم السماح قطعيًا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء على مدار اليوم.

وأكد محافظ القاهرة، ضرورة توفير المطهرات وأدوات غسيل الأيدي بجميع دورات المياه الموجودة داخل المقار، وأنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتنظيم الحركة المرورية للشوارع المؤدية لمقار الامتحانات تجنبًا لحدوث تكدسات مرورية، كما تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة لتأمين مقار اللجان بالكامل والكنترولات واستراحات المراقبين وكذلك تأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات بين مركز التوزيع واللجان، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والإسعاف لتوفير سيارة إسعاف وطبيب على الأقل بكل إدارة تعليمية مع وجود زائرة صحية بكل لجنة وتزويدها بكافة الإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة.

وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة توفير مولد كهربائي بكل مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة أي طارئ، مع نشر سيارات خدمة التدخل السريع لمواجهة أية أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان، كما شدد على ضرورة تجهيز الاستراحات الخاصة بالمراقبين بكافة وسائل الراحة.

وأكدت سماح إبراهيم، مديرة مديرية التربية والتعليم، أنه تم تجهيز استراحات المراقبين مع تطهيرهم وتعقيمهم وتوفير الخدمات المعيشية للنزلاء بهم، كما تم تفعيل غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمشاركة الجهات القائمة على متابعة سير الامتحانات.

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