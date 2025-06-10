كتب- محمد نصار:

يتساءل المواطنون عن المدد الزمنية المتوقعة للسفر من خلال شبكة القطارات الكهربائية السريعة، والتي يتم العمل على قدم وساق للانتهاء من خطها الأول في أقرب وقت.

ويمكن لشبكة القطار الكهربائي السريع توفير ما يقرب من نصف المدة الزمنية التي تستغرقها الرحلة مقارنة بوسائل النقل الأخرى لذات المسافات.

ومن المقرر، كجزء من شبكة القطار الكهربائي السريع، تشغيل أحد أحدث أنواع القطارات المصممة لتقديم تجربة سفر استثنائية تتميز بالسرعة والراحة وكفاءة التشغيل الصديقة للبيئة.

وفيما يلي أزمنة الرحلات المتوقعة للسفر من خلال القطار الكهربائي السريع:

1- من العين السخنة إلى الإسكندرية: 2 ساعة و10 دقائق.

2- من العاصمة الإدارية الجديدة إلى مرسى مطروح: 2 ساعة و50 دقيقة.

3- من الإسكندرية إلى مرسى مطروح: ساعة و50 دقيقة.

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