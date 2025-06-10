"الأوقاف" تتكفل بعلاج إمام مصاب بالسرطان بعد تداوله حالته على "فيسبوك"

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

قرر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، تكفل الوزارة بعلاج الشيخ محمد الخراشي الإمام والخطيب بمديرية الإسكندرية، والذي يعاني من الإصابة بمرض السرطان، بعد تداول قصته على "فيسبوك".

وأعلنت مستشفى الدعاة بمصر الجديدة، أنه بناءً على التوجيهات الفورية من وزير الأوقاف، أنه و في استجابة سريعة للمنشور المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الحالة الصحية للشيخ محمد الخراشي، إمام وخطيب بمديرية أوقاف الإسكندرية، والذي يعاني من مرض السرطان ويحتاج إلى علاج شهري تتجاوز قيمته 16,000 جنيه مصري، تم التواصل المباشر مع الإمام المذكور لحل مشكلته.

وأوضح المستشفى، أن الشيخ محمد الخراشي حضر صباح اليوم وتم توقيع الكشف الطبي اللازم عليه بواسطة استشاري الأورام، وبحضور الدكتورة أحلام جابر، مدير عام المستشفى، وتم البدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف العلاج الشهري الخاص به، مهما بلغت تكلفته، وذلك عن طريق مستشفى الدعاة وعلى نفقة وزارة الأوقاف كاملةً.

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