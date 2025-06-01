مجدي الجلاد: عايزين أسماء تهز البرلمان.. ونفسي يكون في 100 معارض

كتب- محمد شاكر:

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، إن الأفراد المستقلين سيكون لهم مكان خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة؛ حتى لو لم تكن لهم عصبيات أو رأسمال.

وأضاف الجلاد، خلال استضافته ببرنامج "الطريق إلى البرلمان"، مع الكاتب الصحفي محمد سامي: "عندنا ضياء الدين داود، وعدد من الأسماء القليلة؛ لكن الناس بتحبهم".

وتابع رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام" التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت): "أقول لك أمنية؛ أنا نفسي أشوف معارضة في البرلمان الجاي، وأنا من أجيال اتربَّت على أصوات المعارضة؛ مثل أبو العز الحريري والبدري فرغلي وطلعت السادات ومنير فخري عبد النور، أسماء كبيرة كان الواحد فيهم يقف أمام كمال الشاذلي -الله يرحمه- يهزّ المجلس، حتى بتوع الأحزاب في التجمع، مثلاً رفعت السعيد، ومن (الوفد) محمد عبد العليم داود، نفسي يكون في المجلس أسماء زي دي".

وواصل الجلاد: "ميزة هذه الأسماء المعارضة في المجلس أنه بيكون فيه مصداقية، والمواطن مش دايمًا مع الأغلبية، ممكن يكون فيه قانون مثل الإيجارات القديمة ما يكونش المواطن متبنِّيًا وجهة نظر الأغلبية، أحيانًا بيحتاج إلى معارضة عشان يسمع حد بيدافع عن وجهة نظره".

وتابع رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام": "عايز على يسار المجلس يكون فيه 60 أو 70 أو 80 عضوًا يدافعون عن المواطن، إيه المشكلة؟ ما هم الأغلبية نحو 600 أو 700، وده يخلي التجربة ثرية ويخلي الأغلبية تدير نقاشًا حقيقيًّا، نفسي يكون عندنا 100 معارض".

الطريق إلى البرلمان

حلَّ الكاتبُ الصحفيُّ مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، ضيفَ أول حلقتَين من برنامج "الطريق إلى البرلمان" عبر موقع "مصراوي".

وكشف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، عن قراءته للمشهد السياسي، وماذا يدور في الغرف المغلقة بين الأحزاب.

وكشف أيضًا عن رؤيته بشأن النظام الانتخابي الأنسب لمصر، بالإضافة إلى حظوظ كل من حزب مستقبل وطن والجبهة الوطنية في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وانطلق مؤخرًا برنامج "الطريق إلى البرلمان"، من إنتاج مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، وتقديم الكاتب الصحفي محمد سامي.

ويعرض البرنامج على منصات موقع "مصراوي"، وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ويُعنى البرنامج بتغطية البرلمان بغرفتَيه (مجلس الشيوخ ومجلس النواب)، ويكشف من خلاله كواليس الدوائر الانتخابية.

ويستضيف برنامج "الطريق إلى البرلمان" شخصيات برلمانية بارزة، بالإضافة إلى قراءة في النظام الانتخابي والدوائر المشتعلة.