إنجاز تاريخي.. الرئيس السيسي يهنئ بيراميدز بالفوز بدوري أبطال إفريقيا

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتهنئة إلى فريق بيراميدز وجماهير الرياضة المصرية بمناسبة تحقيق هذا الإنجاز التاريخي بالفوز بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وكتب الرئيس السيسي على منصة "إكس": "أتقدم بخالص التهنئة إلى فريق بيراميدز وجماهير الرياضة المصرية بمناسبة تحقيق هذا الإنجاز التاريخي بالفوز بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه.

وأضاف: "أن هذا الانتصار يجسد روح العزيمة والإصرار التي لطالما ميزت الرياضة المصرية، ويؤكد قدرة أنديتنا على التنافس بقوة في الساحة القارية والدولية.

واختتم: "وأتمنى استمرار النجاحات للكرة المصرية في كافة المحافل".

وحقق نادي بيراميدز الفوز على نظيره صنداونز الجنوب إفريقي بهدفين مقابل هدف في مباراة العودة من نهائي دوري أبطال إفريقيا ليحقق أول ألقابه الإفريقية.