مناقشة طلبَي إحاطة بشأن استغلال أراضي مستشفى الناس وبناء كلية طب

كتب- نشأت علي:

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعًا يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، لمناقشة طلبي إحاطة مقدّمين من النائبين عمرو درويش وحسن عمر حسين، بشأن ضرورة استغلال الأراضي الكائنة بمحيط مستشفى "الناس" والأراضي المرافقة لها بشارع ترعة الإسماعيلية، بجوار موقف الزهور- شبرا الخيمة - محافظة القليوبية.

وتهدف طلبات الإحاطة إلى الاستفادة من تلك الأراضي في تنفيذ التوسعات اللازمة للمستشفى، بالإضافة إلى إنشاء كلية طب، بما يسهم في تقديم خدمات صحية وتعليمية متكاملة للمواطنين، خاصة أن مستشفى الناس واحدة من المستشفيات التى تقدم خدماتها الطبية بالمجان وبكفاءة عالية.

وبحسب بيان، يأتى هذا التحرك نتاج لزيارة لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لمستشفى الناس وما لمسه أعضاء البرلمان من ضرورة مساندة ومساعدة مستشفى الناس للتوسع وتذليل كافة العقبات التى تواجهها للتمكن من تقديم خدمات طبية للمواطنين بكفاءة عالية ، بالإضافة إلى تطوير المنطقة وتحسين المظهر الحضاري، وتسهيل حركة المرور.

وتُعد مستشفى "الناس" من أبرز المستشفيات غير الهادفة للربح في مصر، حيث تقدم خدمات طبية مجانية وعالية الجودة لجميع المرضى من مختلف أنحاء الجمهورية، وتركز بشكل خاص على أمراض القلب والجهاز الهضمي، باستخدام أحدث الأساليب والتقنيات الطبية الحديثة.