كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة يومي الخميس والجمعة والذي يوافقان وقفة عيد الأضحى المبارك 2025، وأول أيام العيد.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود خلال يومي الخميس والجمعة، طقس ربيعي مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد، أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظم على القاهرة والوجه البحري العظمى يوم الخميس 34 درجة والجمعة 35 درجة بالإضافة إلى نشاط لحركة الرياح على أغلب الأنحاء.