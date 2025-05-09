حدث في8 ساعات| أبو مازن يلتقي الرئيس السيسي بموسكو.. والثقافة تصدر بيانا بشأن إغلاق قصور الثقافة المستأجرة

كتب-عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، في موسكو، على هامش المشاركة في احتفالات يوم النصر في العاصمة الروسية.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

بعد غضب المثقفين.. بيان رسمي بشأن إغلاق قصور الثقافة المستأجرة

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، منذ قليل بيانا توضيحيا، ردا على حالة الغضب التي اجتاحت الوسط الثقافي بعد تداول أنباء حول إغلاق نحو 120 موقع من بيوت وقصور الثقافة المستأجرة.

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تحذير من الأرصاد.. الأقمار الصناعية ترصد ذروة الموجة الحارة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد ذروة الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

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الرئيس السيسي يتبادل أحاديث ودية مع نظيره الصيني "جين بينج" في موسكو

تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أحاديث ودية مع عدد من قادة الدول المشاركة في احتفالات عيد النصر بالعاصمة الروسية موسكو، ومن ضمنهم الرئيس شي جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية حيث كان هناك ترحيب كبير من جانب الرئيسين بهذا اللقاء.

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أبو مازن خلال لقائه السيسي بموسكو: إسرائيل تحتجز 2 مليار دولار من مستحقات فلسطين

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، في موسكو، على هامش المشاركة في احتفالات يوم النصر في العاصمة الروسية.

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تحذير من طقس الأحد.. صور الأقمار الصناعية ترصد ذروة الموجة الحارة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد ذروة الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

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"منصف بعد ظلم سنين".. أول تعليق من ساويرس على تعديلات قانون الإيجار القديم

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، على تعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أنها تعد "منصفة بعد سنوات طويلة من الظلم للملاك".

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التنمية المحلية: بدء الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة غدًا

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عن بدء تنفيذ أعمال الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية إعتباراً من صباح غداً السبت الموافق 10-5-2025 على ثلاث مراحل وحتي 25 -7-2025 .

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المتحف المصري الكبير يستقبل 163 قطعة من كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون

استقبل المتحف المصري الكبير، في خطوة جديدة نحو افتتاحه الرسمي، 163 قطعة من كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون قادمة من المتحف المصري بالتحرير، وذلك ضمن خطة نقل وعرض المجموعة الكاملة للملك الشاب لأول مرة في مكان واحد.

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زيادة غير مسبوقة.. موعد صرف منحة عيد الأضحى للعمالة غير المنتظمة

كشف مصدر مسؤول بوزارة العمل، عن موعد صرف منحة عيد الأضحى للعمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل 2025.

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وزيرة البيئة: التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا عوامل مُمكّنة وحاسمة للعمل المناخي

واصلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مشاركتها فى فعاليات مؤتمر كوبنهجن للمناخ ، بالمشاركة فى جلسة بعنوان "تنفيذ نتائج التقييم العالمى " حيث يعقد المؤتمر خلال الفترة من ٧ : ٨ مايو الجارى بدولة الدنمارك، بحضور عدد من الوزراء وقادة العمل المناخي من جميع أنحاء العالم.

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مدبولي يؤكد حِرصه على متابعة أداء منظومة الشكاوى للاطمئنان على جودة العمل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة للاطمئنان على جودة العمل، والتأكُد من بذل أعضائها أفضل الجهود لمعالجة شكاوى المواطنين وتلبية طلباتهم، ولا سيّما في القطاعات ذات الأولوية؛ مثل الصحة، ومساندة الشرائح الأولى بالرعاية، وتكثيف جهود ضبط الأسواق وتأمين توافر السلع والمواد الغذائية.

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القوات المصرية تشارك في عرض عسكري أمام الرئيسين بوتين والسيسي باحتفالات عيد النصر

عرضت قناة "إكسترا نيوز" بثًا مباشرًا لمشاركة القوات المصرية في العرض العسكري الذي أقيم في الساحة الحمراء بالعاصمة الروسية موسكو، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الثمانين لعيد النصر.

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