مستأجرو "الإيجار القديم": دفعنا "خلو" عند شراء الوحدات وبعضنا تحمل تكلفة البناء

كتب- حسن مرسي:

أكد أيمن عصام المستشار القانون لمستأجري الايجار القديم، أن مستأجري الايجار القديم دفعوا "خلو" أثناء شراء الوحدات التي يعيشون فيها الان وبعضهم سدد ثمن بنائها للملاك، متسائلا: "كيف تتم زيادة القيمة الايجارية عليهم مرة أخرى بعد دفعهم خلو".

وأوضح أيمن عصام، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن قانون 10 لسنة 2022 صدر للإيجار التجاري الاعتباري وليس للسكني، مؤكدا أن القانون يمنح الحق لملاك الشقق المغلقة برفع دعاوي قضائية على مستأجريها لإخلائها وتسليمها.

وتابع: "مستأجرو الايجار القديم دفعوا فلوس خلال بداية الايجار خلو وكل المدفوعات اللي دفعت وقتها لها قيمة الآن كبيرة، وبشكل عام موضوع الايجار في سبيله للانتهاء والموضوع ينتهى في خلال 10 أو 15 سنة بشكل أوتوماتيك، والناس المستأجرين اشترت الوحدات ودفعوا فلوس".