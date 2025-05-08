بكري يحذر: تعديل "الإيجار القديم" قد يُشعل الشارع

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي مصطفى بكري على صبر الشعب المصري وتحمله للأعباء، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه قد أشار مرارًا إلى أن الشعب يستحق "وسام الصبر والصمود"، والشعب المصري، رغم كل التحديات، يظل واثقًا في قيادته السياسية.

وفي برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، تناول بكري قضية قانون الإيجار القديم، مشددًا على ضرورة احترام حكم المحكمة الدستورية الصادر في عام 2002، محذرًا من أن أي تعديل على هذا القانون قد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية خطيرة.

ووجه بكري انتقادات حادة للحكومة، متسائلًا: "يا ترى الحكومة حاسة بالمواطن اللي طلعانة عينه؟ ليه بتخلقوا أزمة اجتماعية؟ إلا البيت والسكن، انتوا عايزين تشردوا الناس في الشوارع؟ حسوا بالبلد والناس شوية".

وأكد أن تعديل القانون في هذا التوقيت، الذي يشهد ارتفاعًا في تكاليف المعيشة، قد يؤدي إلى حالة من الاحتقان في الشارع المصري، داعيًا الحكومة إلى مراعاة المصلحة العامة للمالك والمستأجر قبل اتخاذ أي خطوة في هذا الاتجاه.

وانتقد بكري فكرة رفع القيمة الإيجارية بشكل مبالغ فيه، معلقًا: "مش معقول شقة في الزمالك يكون إيجارها 6 جنيه"، ولكن أي تعديل مفاجئ قد يضر بالمستأجرين، معقبًا: "لما نرفع الإيجار 20 ضعف ممكن واحد بيدفع إيجار 500 جنيه هيكون مطالب بدفع 10 آلاف جنيه إيجار بكرة".