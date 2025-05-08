إعلان

الرئيس السيسي يصل الكرملين لحضور حفل عشاء المشاركين في احتفالات عيد النصر

07:50 م الخميس 08 مايو 2025

الرئيس السيسي يصل الكرملين لحضور حفل عشاء المشاركي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-عمرو صالح:

وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الكرملين لحضور حفل عشاء للقادة المشاركين في احتفالات الذكرى الثمانين لعيد النصر.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، للعاصمة الروسية موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر في التاسع من مايو، وذلك تلبيةً لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتستعد روسيا للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب العالمية الثانية وتتضمن هذه الاحتفالات عروضًا عسكرية في موسكو و8 مدن أخرى بالإضافة إلى فعاليات تكريمية لقدامى المحاربين والمشاركين في العمليات العسكرية الحالية بأوكرانيا وغيرها من الدول.

اقرأ أيضًا:

مصر تتجه لتأجيل زيادة أسعار الكهرباء إلى 2026- خاص

ارتفاع الحرارة ورياح بهذه المناطق.. حالة طقس الأيام المقبلة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الكرملين احتفالات الذكرى الثمانين لعيد النصر بوتين عيد النصر الحرب العالمية الثانية موسكو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بعد حادث القطامية| الكشف عن أرقام شاسيهات السيارات المتحطمة لمنع بيعها جديدة
5 قرارات عاجلة من النيابة في واقعة الطالبة روان ناصر بجامعة الزقازيق