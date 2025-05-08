الرئيس السيسي يصل الكرملين لحضور حفل عشاء المشاركين في احتفالات عيد النصر

كتب-عمرو صالح:

وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الكرملين لحضور حفل عشاء للقادة المشاركين في احتفالات الذكرى الثمانين لعيد النصر.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، للعاصمة الروسية موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر في التاسع من مايو، وذلك تلبيةً لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتستعد روسيا للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب العالمية الثانية وتتضمن هذه الاحتفالات عروضًا عسكرية في موسكو و8 مدن أخرى بالإضافة إلى فعاليات تكريمية لقدامى المحاربين والمشاركين في العمليات العسكرية الحالية بأوكرانيا وغيرها من الدول.

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