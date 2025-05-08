10 صور.. توفير أماكن انتظار لائقة لعمال التراحيل بباب الشعرية

كتب- محمد نصار:

تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ومحمد جبران، وزير العمل، اليوم، المقاعد التي تم إنشاؤها بشكل لائق وكريم لعمال اليومية والتراحيل للجلوس عليها وانتظار أرزاقهم، لتكون بديلة عن الانتظار في الشارع، ولتحميهم من حرارة الصيف، وبرودة الشتاء، وذلك في منطقة باب الشعرية بالقاهرة كمرحلة أولى.

ويتم إنشاء وتجهيز هذه الأماكن بتمويل من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة في سياق خطة وزارة العمل لحصر عمال التراحيل، ودمجهم في منظومة الحماية والرعاية، التي تقدمها الوزارة للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بياناتها عن طريق المقاولين أو الشركات.

وأوضح الوزير أن فئة عمال اليومية، والتراحيل تضعهم الوزارة خلال هذه المرحلة، على رأس اهتماماتها، ضمن الفئات الأكثر احتياجًا، وتقديم كل أنواع الدعم والحماية لهم تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

فيما أشاد محافظ القاهرة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل في إنشاء هذه المقاعد، في هذه المنطقة كمرحلة أولى، وقال إن هذا الإجراء يؤكد حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس نحو توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وتقديم كل أشكال الحماية لهم.

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