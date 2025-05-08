11 تخصصًا ورواتب مجزية.. العمل تعلن عن 1000 فرصة وظيفية في الإمارات

كتب- محمد أبو بكر:

سلم محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، عددًا من عقود العمل للشباب المصريين الذين تم قبولهم للعمل في شركة "هايتك للمقاولات العامة" بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن 1000 فرصة عمل أعلنت عنها الوزارة مؤخرًا في 11 تخصصًا مهنيًا، وبرواتب مجزية وفقًا لطبيعة كل مهنة.

وجاءت هذه الفرص بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بدولة الإمارات برئاسة الملحق العمالي منال عبد العزيز، وبالتعاون مع الإدارة العامة للتشغيل.

وأكد الوزير، حرصه على تسليم العقود بنفسه تأكيدًا لمبدأ الشفافية والمصداقية، مشيرًا إلى أن الشباب المغادرين للعمل بالخارج يُمثلون مصر، مطالبًا إياهم بالالتزام والإتقان في العمل، واحترام القوانين والثقافة المجتمعية بدولة الإمارات.

كما طمأنهم بأن مكتب التمثيل العمالي سيظل داعمًا لهم طوال فترة عملهم في الخارج.

11 تخصصًا مطلوبًا

أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن التخصصات المطلوبة تشمل:

- مساعد بناء

- نجار مسلح

- حداد مسلح

- لحام

- مركب هياكل

- بناء عام

- مشغل ماكينات

- كهربائي صناعي

- عامل مضخات

- ميكانيكي صناعي

- ميكانيكي ديزل

مزايا متعددة ضمن العقود

أشارت هبة أحمد، إلى أن العقود تتضمن مجموعة من المزايا للعاملين، من بينها توفير السكن، ووسائل المواصلات، وتكاليف الاستقدام بالكامل، وهو ما يعكس حرص الوزارة على تأمين فرص عمل لائقة ومحترمة للشباب المصري في الخارج، تضمن حياة كريمة وأجواء عمل محفزة.

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