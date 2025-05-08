القومي للمرأة ينظم معرض المصرية على هامش فعاليات مهرجان أسوان لأفلام المرأة

كتبت - نور العمروسي:

نظم المجلس القومي للمرأة معرض "المصرية" خلال الفترة من 2 إلى 7 مايو 2025، والذي ضم نحو 1000 قطعة من المنتجات اليدوية التي صنعتها سيدات من مراكز نصر النوبة وكوم أمبو وإدفو بمحافظة أسوان.

يأتي ذلك، ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة،

وشهد المعرض إقبالًا كبيرًا من ضيوف المهرجان، حيث حظي بإشادة واسعة من الفنانين والفنانات، وعلى رأسهم المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، التي قامت بجولة تفقدية بين أركان المعرض للاطلاع على المنتجات المعروضة وجودتها.

وتنوعت المعروضات بين السلال المصنوعة بأشكال فنية متميزة، والحقائب اليدوية، والمحافظ التي جمعت بين خامات العرجون والجلد الطبيعي بتصاميم عصرية، إلى جانب مستحضرات تجميل طبيعية مستخلصة من الزيوت النباتية.

وأكدت المستشارة أمل عمار أن هذه المنتجات تمثل نتاجًا مباشرًا لسلسلة من التدريبات التي نظمها المجلس القومي للمرأة في إطار "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية"، وكذلك مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"، الذي يُنفذ بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

ويعكس المعرض نجاح جهود المجلس في تمكين المرأة اقتصاديًا، خاصة في صعيد مصر، من خلال توفير فرص التدريب والدعم لتمكين السيدات من إنتاج وتسويق مشغولاتهن اليدوية بما يعزز من دخلهن ويمنحهن الاستقلال الاقتصادي.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية

ارتفاع الحرارة وظاهرة مسيطرة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

خطوات حصول المستأجر على شقة تمليك أو إيجار بعد تعديلات "الإيجار القديم"