وزير الزراعة يتابع جهود حصاد القمح والشعير في شمال وجنوب سيناء

كتب- أحمد السعداوي:

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنها تواصل، ممثلة في مركز بحوث الصحراء وقطاع الزراعة الآلية، أعمالَ متابعة حصاد محصولَي القمح والشعير في التجمعات الزراعية بمحافظتَي شمال وجنوب سيناء، بالتنسيق مع قطاع الزراعة الآلية.

وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ضرورة تقديم الدعم الكامل للمزارعين في المناطق الحدودية، وتسخير كل الإمكانات الفنية واللوجستية؛ لضمان نجاح موسم الحصاد، والوجود الميداني للفرق الفنية وتوفير المعدات في التوقيت المناسب، بما يُسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتقليل الفاقد ودعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.

واستعرض فاروق مع الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، جهود فرق المتابعة الميدانية، لأعمال حصاد القمح بالتجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء، لافتًا إلى ضرورة التنسيق المستمر وتكاتف الجهات التنفيذية المعنية؛ لضمان استمرارية العمل بكفاءة وتحقيق نتائج إيجابية في عمليات الحصاد.

ووفَّر قطاع الزراعة الآلية معدات الحصاد اللازمة من الميكنة إلى جانب فرق فنية متخصصة، تعمل بشكل يومي داخل التجمعات الزراعية؛ لتقديم الدعم والإرشاد للمزارعين.

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