"الصحة" تعيد فتح مركز تجميل شام الذهبي بعد إغلاقه 20 يومًا

كتب- أحمد جمعة:

قررت إدارة العلاج الحر بالقاهرة، إعادة فتح مركز التجميل "داو ديرما – Dao Derma"، المملوك لشام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، بعد نحو 20 يومًا من صدور قرار بالإغلاق الإداري للمركز.

وقال مصدر بوزارة الصحة، لمصراوي، إن قرار إعادة الفتح جاء عقب التأكد من تلافي جميع المخالفات التي تم رصدها خلال حملة تفتيشية مشتركة نفذتها إدارة العلاج الحر بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية ومباحث التموين في منتصف أبريل الماضي، وأسفرت حينها عن إصدار قرار الإغلاق الإداري رقم 299 بتاريخ 15 أبريل.

وأوضح المصدر أنه تم تصحيح أوضاع المركز فيما يخص اشتراطات التراخيص الطبية، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، إلى جانب مراجعة واعتماد أجهزة الليزر المستخدمة، والتخلص من الأدوية غير المسجلة التي تم ضبطها خلال الحملة.

وفي اتصال هاتفي، أفاد ممثل العلاقات العامة بالمركز بأن "داو ديرما" استأنف نشاطه بالفعل بفرعه المتواجد في القاهرة الجديدة، وبدأ في استقبال الحجوزات والعملاء بشكل طبيعي.

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