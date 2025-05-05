إطلاق خدمات مديرية العمل بالإسكندرية بشكل مميكن

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية عن بدء تقديم خدماتها بشكل مميكن من خلال مكتب خدمات مصر، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد العمال، وفي إطار التعاون المشترك بين وزارات العمل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبالشراكة مع الشركة "المصرية للاتصالات".

وبحسب بيان، يأتي ذلك استجابة لتصريحات محمد جبران، وزير العمل، خلال احتفالية عيد العمال، والتي تخللها تفقد البث التجريبي لخدمة استخراج شهادات القيد، وقياس مستوى المهارة والحرفة للمواطنين من خلال سيارات متنقلة أمام مقر الوزارة.

وأكد محمد كمال، وكيل وزارة العمل بالإسكندرية، أنه تم تجهيز المكتب بالكامل وتركيب الأجهزة اللازمة لاستقبال الجمهور وتقديم الخدمات، التي تشمل:

استخراج شهادة القيد (كعب العمل)

إصدار شهادة قياس مستوى المهارة

استخراج كارنيه مزاولة الحرفة

وتم إجراء أول اختبار ناجح لاستخراج كعب العمل من خلال المكتب الجديد، لتصبح الخدمة جاهزة للإطلاق الفعلي.

وأشار وكيل المديرية إلى أن مديرية العمل تقدم خدمة استخراج شهادة القيد عبر 8 مكاتب منتشرة بالمحافظة، تشمل: "المنتزه، شرق، وسط، الدخيلة، غرب، الجمرك، العامرية، وبرج العرب، بالإضافة إلى مكتب خدمات مصر الملحق بمبنى محافظة الإسكندرية".

ويأتي هذا التحول ضمن توجه الدولة نحو التحول الرقمي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ويهدف إلى تطوير مستوى الخدمات الحكومية وتسهيل وصول المواطنين إليها باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا المؤمّنة، وتقليل التكدس في مراكز الخدمة التقليدية.

تم تنفيذ التجهيزات تحت إشراف الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات بوزارة العمل، وبالتعاون مع الإدارة العامة لبحوث العمالة ومركز المعلومات بمديرية العمل بالإسكندرية.

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