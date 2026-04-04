أكد الإعلامي عمرو أديب أن مصر من أكثر الدول تضررًا من الحرب رغم عدم مشاركتها فيها، مشيرًا إلى أن الجنيه المصري هو العملة الأكثر تأثرًا عالميًا بالأزمة، وهو ما انعكس على مختلف جوانب الحياة اليومية.

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن التضخم يضغط على المواطن الغني والفقير على حد سواء، موضحًا أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى ركود تضخمي يهدد حركة السوق ويؤثر على المصانع والعمالة.

وقال إن الدولة اضطرت لتحريك الأسعار في بعض القطاعات، مثل الكهرباء والغاز، مشيرًا إلى أن الزيادة الأخيرة طُبقت فقط على مصانع الأسمدة، بينما لم تشمل الصناعات الثقيلة مثل الحديد والصلب.

وأشار إلى أن شركات المحمول طالبت بزيادة رسومها بنسبة 20% نتيجة ارتفاع الدولار وتكاليف شراء الترددات، مؤكدًا أن هذه الضغوط الاقتصادية تتطلب إدارة دقيقة لتجنب انعكاسها على المواطنين.

وشدد على ضرورة تحري الدقة في الفواتير والأخبار، موضحًا أن المواطنين يشعرون بارتفاع غير مبرر في الفواتير، مطالبًا بأن تكون عادلة وتعكس الاستهلاك الحقيقي، ومؤكدًا أن الدولة تتابع هذه الأمور عبر خبرائها.