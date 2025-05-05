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أحدث 7 صور لأعلى كوبري في مصر.. خور مايو يرتفع إلى 80 مترًا

12:50 م الإثنين 05 مايو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    كوبري خور مايو
  • عرض 7 صورة
    كوبري خور مايو
  • عرض 7 صورة
    كوبري خور مايو
  • عرض 7 صورة
    كوبري خور مايو
  • عرض 7 صورة
    كوبري خور مايو
  • عرض 7 صورة
    كوبري خور مايو
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كتب- محمد نصار:

تواصل وزارة النقل، أعمال تنفيذ كوبري "خور مايو"، الذي يُعد الأعلى في مصر من حيث الارتفاع، حيث يصل ارتفاع بعض أعمدته إلى 80 مترًا.

ويُعد الكوبري من أبرز الأعمال الصناعية في مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين - مطروح)، حيث يربط بين ضفتي جبلين يفصل بينهما مجرى سيل رئيسي بمنطقة مايو، ليمر عليه مسار القطار السريع.

ويتكون الكوبري من 9 محاور، بطول إجمالي 550 مترًا للأعمال الخرسانية، وعرض 14 مترًا، ويصل الارتفاع في اثنين من محاوره إلى 80 مترًا، بينما تتدرج باقي المحاور في الارتفاع حسب تضاريس الجبلين.

ويجرى تنفيذ الهيكل العلوي للكوبري باستخدام نظام "العربات المتحركة"، بارتفاع 8 أمتار على ارتفاع 80 مترًا، لمسافة تمتد لـ 340 مترًا، بالإضافة إلى تنفيذ 3 باكيات معدنية بطول 60 مترًا للواحدة، وبوزن إجمالي يصل إلى 2250 طنًا، باستخدام تقنية deck pushing.

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كوبري خور مايو وزارة النقل أعلى كوبري في مصر
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