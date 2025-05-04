استشاري نفسي: الملاحظة اليومية للأطفال والاستماع إليهم ليست رفاهية

كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور إيهاب ماجد، استشاري الصحة النفسية للأطفال والمراهقين، إنه يجب أن ينتبه الآباء والأمهات لتغيرات أطفالهم النفسية، مؤكدًا أن الملاحظة اليومية والاستماع إليهم ليست رفاهية بل واجب ومسئولية أساسية.

وانتقد خلال حواره ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، والمذاع عبر فضائية CBC، موقف بعض المدارس التي تتعامل مع حوادث التنمر بسلبية، ما يؤدي إلى تراكم الضغوط على الطفل وقد يصل به إلى الانفجار في موقف ما، مؤكدًا أن المشكلة تكمن في اختيار الكوادر التعليمية التي تعاني من نقص في المهارات والخبرات.

وأشار الدكتور إيهاب ماجد إلى أن بعض المدارس تسعى حاليًا إلى التوعية والتدريب، لكن هذا لا يكفي، بل يتطلب ورش عمل منتظمة وتدريب على سيناريوهات التعامل مع المواقف داخل الفصول.

وأضاف، أن تطوير مهارات المعلم والأخصائي النفسي والاجتماعي لاحتواء الطفل الذي يتعرض للتنمر أصبح ضرورة، مؤكدًا على أن الأسرة يجب أن تتحرك بحسم عندما تجد المدرسة غير قادرة على التدخل، لأن المدرسة شريك أساسي في التربية، و"التربية مقدمة على التعليم".

كما حذر الأهالي من جلسات "النميمة" التي يتعرض لها الأبناء في المنزل، حيث يرى الطفل أن والدته أو والده يمارسان التنمر على الآخرين، فيتربى على أن هذا السلوك مقبول، مؤكدًا أن الأبناء سيكونون نسخة من أهلهم.

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