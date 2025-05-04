رمضان عبدالمعز: هذه الفئة الأسعد حظًا في الدنيا والأخرة

كتب- حسن مرسي:

أكد الشيخ رمضان عبد المعز أن هناك فئة من الناس هم الأسعد حظًا في الدنيا والآخرة، وهم المتقون، مشيرًا إلى أن الله وعدهم بالخير في الدارين.

وقال خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة DMC، مستشهدًا بقول الله تعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب)، موضحًا: "هاتان هديتان من الله للمتقين، ولو تأملنا في آيات القرآن لوجدنا أن المتقين ينالون الخير في الدنيا والآخرة".

وتابع: "يقول الله تعالى: (واتقوا الله ويعلمكم الله)، فمن أراد أن يرزقه الله علمًا نافعًا، فليتقِ الله".

وأضاف: "ومن كان يخشى على أولاده من بعده، فليتقِ الله، كما قال تعالى:(وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافًا خافوا عليهم فليتقوا الله)".

وأشار إلى قول الله تعالى: (ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرًا)، قائلًا: "هذه الآية تطمئن من يخشى ضيق الحال، فالتقوى سبب في التيسير".

واستطرد متحدثًا عن فضل التقوى، فقال: "يقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورًا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم)، أي أن من يتق الله ينل نصيبين من رحمته، ونورًا يسير به في حياته، ومغفرة عظيمة".

كما استشهد بقوله تعالى: (ومن يتق الله يُكفِّر عنه سيئاته ويعظم له أجرًا)، مبينًا أن التقوى سبب لمغفرة الذنوب وتعظيم الأجر.