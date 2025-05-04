حدث في 8 ساعات| النواب يناقش قانون الإيجار القديم.. والأرصاد تحذر من أمطار وسحب رعدية

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لاستعراض مقترحات زيادة عدد فصول ودور الحضانة لرياض الأطفال،.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الأرصاد تحذر: سحب رعدية وأمطار في هذه المناطق خلال ساعات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع اليوم الأحد الموافق 4 مايو استمرار فرص سقوط أمطار متوسطة الشدة قد تكون رعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وخليج السويس وسيناء.

وأوضحت الهيئة، أن الأمطار خفيفة وقد تكون متوسطة على مناطق من الوجه البحرى، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

لمزيد من التفاصيل.. أضغط هنا:

رابط الاستعلام على أرقام جلوس الثانوية العامة 2025

تزايدت عمليات البحث من قِبل الطلاب وأولياء الأمور حول رابط الاستعلام على أرقام جلوس الثانوية العامة 2025، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم وسيلة إلكترونية رسمية لمعرفة بيانات الجلوس ومقار اللجان بسهولة تامة، دون الحاجة للذهاب إلى المدارس.

لمزيد من التفاصيل.. أضغط هنا:

122 يوم إجازة.. مقترح برلماني لتقليص عدد الإجازات الرسمية

وجَّهت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، مقترحًا برلمانيًّا، إلى رئيس الوزراء، ووزير الاستثمار؛ لإعادة النظر في معدل الإجازات الرسمية في مصر وتقليصها؛ لما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد القومي.

وقالت عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، في مقترحها، اليوم الأحد، إن شهر أبريل الماضي شهد عددًا غير مسبوق من الإجازات الرسمية؛ بلغ 12 يومًا إجازة، إلى جانب يومَي الجمعة والسبت، ويبلغ معدل الإجازات الرسمية خلال شهرَي أبريل ومايو، بقرار حكومي، 17 يومًا، إلى جانب أن يوم 30 أبريل تم اعتباره عُطلة نتيجة العاصفة الترابية التي شهدتها مصر.

لمزيد من التفاصيل.. أضغط هنا:

الإيجار القديم| مشادة بين نائبين.. مسعود: انت هتعلمني الأدب؟.. وداود: أيوة

نشبت مشادة كلامية في بداية اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

وقعت المشادة بين النائب ضياء الدين داوود، عضو المجلس، والنائب أمين مسعود، أمين سر اللجنة، حينما طالب النائب ضياء الدين داوود، بنسخة مشروع القانون المقدم من الحكومة، قائلا: قبل بداية المناقشة لا بد أن يكون معنا مشروع القانون.

لمزيد من التفاصيل.. أضغط هنا:

الحكومة تبحث زيادة عدد فصول ودور الحضانة.. والوزراء يقدمون الحلول

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لاستعراض مقترحات زيادة عدد فصول ودور الحضانة لرياض الأطفال، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندسة مارجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي.

لمزيد من التفاصيل.. أضغط هنا:

وزير الإسكان عن الإيجار القديم: "الدولة مش هطلع حد من مسكنه وتسيبه في الشارع"

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن فكرة تبادل الرؤى بين النواب والحكومة بشأن قانون الإيجار القديم مسألة إيجابية جداً.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجنان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية اليوم الأحد، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة.

لمزيد من التفاصيل.. أضغط هنا:

تعاونيات الإسكان تطرح أراضي خدمية متميزة في 9 مدن جديدة

أعلن اللواء مهندس وليد البارودي رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عن طرح قطع أراض خدمية متميزة في 7 مدن جديدة، للبيع بالمزاد العلني، في جلسة يوم الاثنين الموافق 19 مايو 2025 في تمام الساعة 12 ظهراً، بقاعات الاجتماعات بالمقر الرئيسي للهيئة بمدينة نصر.

وأوضح رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، أن المشروعات المطروح بها قطع الأراضي هي: (لؤلؤة القاهرة الجديدة - لؤلؤة 6 أكتوبر – بدر1 "89 فدان" – لؤلؤة العاشر من رمضان – لؤلؤة برج العرب – أبراج المنصورة – لؤلؤة بني سويف - لؤلؤة المنيا الجديدة - لؤلؤة أسوان)، بتسهيلات في السداد على 7 سنوات.

لمزيد من التفاصيل.. أضغط هنا:

الحكومة: مبيعات مراحل مبادرة "بيت الوطن" وصلت لـ 10 مليارات دولار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، والموقف الخاص لما يتم تنفيذه من مشروعات في عدد من قطاعات الوزارة، وذلك بحضور الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية.

لمزيد من التفاصيل.. أضغط هنا: