ضبط 4000 لتر سولار مهرب و160 طن أسمدة مغشوشة خلال أسبوع بالجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

شدد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على ضرورة التصدي لكافة أشكال الغش التجاري والتلاعب في السلع المدعمة، مؤكدًا على مواصلة حملات الرقابة التموينية لضبط الأسواق وحماية المواطنين من المنتجات المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات.

واستعرض المحافظ تقرير مديرية التموين بشأن نتائج الحملات الرقابية خلال الأسبوع الماضي، حيث تم تحرير 90 محضر جنحة، و520 محضر إثبات حالة للمخابز المخالفة، إضافة إلى ضبط 447 بطاقة تموينية كانت بحوزة أحد أصحاب المخابز البلدية بمنشأة القناطر.

كما كشف التقرير عن ضبط كميات كبيرة من السلع المهربة، شملت 160 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الواحدة 50 كجم، تم تهريبها في مناطق البدرشين، الصف، أوسيم، أطفيح، ومنطقة حي المنيرة الغربية، في محاولة للتربح من الدعم الموجه للمواطنين.

من جانبه، أوضح السيد بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة، أن الحملات أسفرت أيضًا عن ضبط سيارة تقوم بتهريب 4000 لتر سولار في مركز منشأة القناطر، إلى جانب ضبط منشأة غير مرخصة بمركز الصف تقوم بغش وتصنيع الأسمدة الزراعية، حيث تم التحفظ على 160 طنًا من المنتج النهائي والخامات، إضافة إلى الأدوات والآلات المستخدمة في التصنيع.

وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات رقابية مشددة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمواجهة أي محاولات للإضرار بالاقتصاد الوطني أو المساس بصحة المواطنين.

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