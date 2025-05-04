هيئة الدواء: المضادات الحيوية تشكل 11% من مبيعات الأدوية في مصر

كتب- أحمد جمعة:

حذر الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، من الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية في السوق المحلي، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل خطرًا حقيقيًا على الصحة العامة وتُسهم في تنامي مقاومة البكتيريا للأدوية.

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الطبي الثالث للاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية ومكافحة العدوى، اليوم الأحد، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور نعمة العبد، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد.

وقال الغمراوي إن المضادات الحيوية تشكل نحو 11% من إجمالي مبيعات الأدوية في مصر، ما يعني أن 11 عبوة من كل 100 عبوة دواء يتم بيعها في الصيدليات هي مضاد حيوي، وهي نسبة مرتفعة تدق ناقوس الخطر.

وأضاف أن نحو 55% من هذه المضادات تُستخدم بدون وصفة طبية، في ظل غياب الوعي الكافي بخطورة هذا النوع من الدواء، مشيرًا إلى أن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية يقلل من فعاليتها ويؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفاة بسبب فشل العلاج.

وأوضح رئيس هيئة الدواء أن سوق الدواء المحلي يُعد من أكبر الأسواق في المنطقة، مؤكدا أن الهيئة تعمل على إحكام الرقابة على حركة توزيع المضادات الحيوية بدقة، بدءًا من استيراد المواد الخام، مرورًا بمرحلة التصنيع والتوزيع، ووصولًا إلى بيع المنتج النهائي في الصيدليات، لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه الأدوية الحيوية.