رئيس "الرقابة الصحية": مقاومة المضادات الحيوية تهديد عالمي يتطلب تحركًا عاجلًا

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن العالم يواجه تحديًا صحيًا خطيرًا يتمثل في تزايد مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية.

وأوضح أن الأزمة لا تقتصر فقط على البكتيريا، بل تمتد لتشمل الفطريات والفيروسات التي طورت قدرتها على مقاومة العلاجات التقليدية بمرور الزمن، ما يستدعي استجابة سريعة ومتكاملة على المستويين الوطني والدولي.

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الطبي الثالث للاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية ومكافحة العدوى، اليوم الأحد، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور نعمة العبد، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية.

وأوضح "طه" أن هذه الظاهرة تسببت في وفاة قرابة 5 ملايين شخص حول العالم، ما يجعلها واحدة من أخطر الأزمات الصحية المعاصرة.

وحذر من التكلفة الباهظة التي قد تتحملها الأنظمة الصحية مستقبلًا لمواجهة تداعياتها، سواء من الناحية الطبية أو الاقتصادية.

وشدد على أن التصدي لمقاومة الميكروبات يتطلب إنشاء منظومة متكاملة تشمل الترصد الدقيق، والتوعية المجتمعية، والتعاون مع الأطباء والصيادلة، إلى جانب تطبيق أنظمة فعالة لإدارة الدواء داخل المستشفيات.