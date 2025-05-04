البطاطس والموالح في مقدمة الصادرات والسعودية الأكبر.. تفاصيل تقرير "سلامة الغذاء" -صور

كتب- أحمد السعداوي:

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ15 لعام 2025، عن الفترة من 19 أبريل إلى 2 مايو، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة.

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 19 مأمورية رقابية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية، وتم تسجيل 30 مصنعًا بعموم الجمهورية خلال الفترة الماضية.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 63 زيارة، وتم تسجيل 12 منشأة بالهيئة خلال الفترة الماضية، واعتماد 17 منشأة بالقائمة المعتمدة، وجار إدراج 6 منشآت أخرى، وأصدرت الإدارة 5304 أذون تصدير لحاصلات زراعية لعدد 2702 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة، طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة، 7340 رسالة بنحو 340 ألف طن لعدد 1750 شركة مصدرة، تنوعت بين 730 صنفًا من خضراوات وفواكه ودقيق ومنتجات غذائية متنوعة.

وما زالت البطاطس تتصدر قائمة الخضراوات المصرية المصدرة بواقع 60 ألف طن، يليها بصل طازج بإجمالي 16 ألف طن، ثم فاصوليا بأنواعها بإجمالي 10 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضراوات المصدرة 77 صنفًا بنحو 115 ألف طن.

ولا تزال الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الفترة الماضية أيضًا؛ بإجمالي 75 ألف طن، تليها الفراولة بواقع 22 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 30 صنفًا بنحو 102 ألف طن.

ومثَّلت السعودية وهولندا والسودان وروسيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي؛ من إجمالي 205 دول مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الفترة الماضية بإجمالي 1420 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ1176 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 872 رسالة.

وفي إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إصدار شهادات الصلاحية للتصدير مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 وتطبيق الآلية الجديدة، تم إصدار 1500 شهادة صحية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الفترة الماضية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 2530 رسالة بنحو 525 ألف طن لعدد 1050 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 335 صنفًا من قمح، فول الصويا، فول عريض وزيوت متنوعة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر خلال الفترة الماضية؛ تليها أوكرانيا وأستراليا وبلغاريا.

ويتصدر ميناء الإسكندرية إلى الآن المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 915 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ600 رسالة، ثم ميناء السخنة بإجمالي 262 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية التي تم الإفراج عنها تحت التحفظ (إفراج مؤقت) 1289 رسالة، وعدد الرسائل التي تم الإفراج عنها بمنظومة الإفراج السريع 193 رسالة، وعدد الرسائل التي تم إجراء محضر إثبات حالة أثناء تنفيذ قرار لجنة التظلمات 84 رسالة، بينما بلغ عدد مستوردي الأغذية الذين صدر لهم ترخيص استيراد 123 مستوردًا.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 74 منتجًا و22 شركة ونفذت 2 زيارة رقابية، كما فحصت الإدارة 354 منتجًا جديدًا، وأصدرت 9 شهادات بيع حر.

وتشارك الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع بدء موسم توريد القمح المحلي لعام 2025، من خلال غرفة العمليات بالهيئة والتابعة لإدارة السلع الاستراتيجية، بالمرور على مختلف المحافظات لمتابعة سير عمل لجان استلام القمح المحلي، وتذليل أية عقبات تواجه لجان الاستلام، كما يقوم مديرو الهيئة بالمتابعة الدورية على مواقع تخزين القمح المحلي داخل كل محافظة.

جدير بالذكر أنه تم عقد دورة تدريبية لمفتشي الهيئة بالفروع المشاركة في موسم استلام القمح المحلي الحالي، تضمنت آليات فرز وتحكيم القمح، وتوضيح حالات الرفض والمصادرة، وعرض الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، وقامت الهيئة بتغطية كل المواقع على مستوى الجمهورية بمفتشي الهيئة للمشاركة في أعمال الاستلام وتم تزويدهم بأحدث أجهزة قياس الرطوبة السريعة.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 136 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة- مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 69 شكوى، وجار فحص 67 شكوى.

ونفذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات على 472 منشأة غذائية؛ للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات القاهرة الكبرى، الغربية، الدقهلية، سوهاج، كفر الشيخ، الغردقة، الوادي الجديد، المنيا، بورسعيد، الشرقية، بني سويف، المنوفية، أسوان، الأقصر ومرسى مطروح مع اتخاذ كل الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفي ما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 157 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت اشتراطات سلامة الغذاء في محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، أسيوط، الدقهلية، بورسعيد، الشرقية، القليوبية، الغربية، البحر الأحمر، جنوب سيناء، قنا، الأقصر، أسوان.

وبلغ عدد السلاسل التجارية المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بناءً على تلك المأموريات، 2107 فروع لعدد 54 سلسلة تجارية.

ونفذت الإدارة، خلال احتفالات عيد الربيع الماضية، حملات تفتيشية على عدد 91 فرعًا من فروع السلاسل التجارية المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ للتأكد من مدى صلاحية الأسماك المملحة المعروضة بالأسواق للاستهلاك الآدمي في محافظات: بورسعيد، مرسى مطروح، الإسماعيلية، الدقهلية، دمياط، المنيا، جنوب سيناء، الإسكندرية، القليوبية، قنا، الأقصر، سوهاج.

وتم تسجيل 543 منشأة محلات عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحلات العامة 490 معاينة، واستوفت 320 منشأة اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الفترة الماضية.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 16 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القاهرة، الجيزة، الدقهلية، الغربية، الشرقية، جنوب سيناء، البحر الأحمر، قنا.

وتم تسجيل 11 منشأة تخزينية خلال الأسبوع الماضي؛ ليصل إجمالي عدد المنشآت التخزينية المسجلة بالهيئة إلى 1317 مخزنًا.

وبلغ عدد المنشآت التي قامت بالتسجيل -في إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إجراءات الإفراج تحت التحفظ مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 وتطبيق الآلية الجديدة التي تستوجب ضرورة قيام كل المنشآت الغذائية بالتسجيل لدى الهيئة- 61 منشأة، ليصل إجمالي عدد المنشآت إلى 1519 منشأة، وأصدرت الهيئة 1291 طلب نقل وتخزين للرسائل الغذائية الواردة، والتحفظ على 499 رسالة غذائية واردة خلال الفترة الماضية.

وتم القيام بــ26 مأمورية رقابية، في ما يتعلق بإدارة موردي الألبان، على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات المنوفية، الفيوم، الدقهلية، البحيرة، الشرقية، الغربية.

وتم القيام بـ94 زيارة، في ما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية، شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الأقصر، السويس، أسوان، سوهاج، جنوب سيناء، وتم تسجيل 2 مطعم و1 فندق بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 17 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الجيزة، سوهاج.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 612 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 16 زيارة تفتيش على مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 72 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء خلال الفترة الماضية.

وأصدرت الإدارة 35 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

ونفذت الإدارة مأموريات حصر على بعض المجازر في بعض أحياء محافظة الجيزة، لتعريف وتوعية القائمين عليها باشتراطات سلامة الغذاء وإنتاج غذاء آمن.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 12 مأمورية رقابية على المنشآت الخاصة بتصنيع المواد الملامسة للغذاء، مثل البلاستيك والزجاج والمعادن والمطاط والكرتون والورق والخزف وغيرها، في محافظات القاهرة، الشرقية، الدقهلية، الإسكندرية، القليوبية.

وتم تسجيل 5 منشآت حديثة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ ليصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 646 منشأة.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 22 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 15 حملة تفتيشية موسعة على 100 منشأة غذائية؛ للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود).

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط (4 أطنان أسماك مجمدة، 1 طن رنجة، 250 كجم مقرمشات) وجميعها مواد غذائية منتهية الصلاحية.

وتم المرور على 15 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية، وبناءً على تلك التوجيهات تم تسجيل 10 منشآت غذائية.

وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ800 كجم (لحوم، زيوت، عصائر)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتم تنفيذ 13 قرارًا للنيابة العامة (فحص، سحب عينات).

وتم تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن وإدارة قوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، والإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.

ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 4 حملات تفتيشية على عدد 14 منشأة غذائية في نطاق قرى ومراكز (حي شرق، حي غرب، أخميم)، وتم إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقام الفرع بإجراء زيارات رقابية على بعض السلاسل التجارية بالمحافظة للتأكد من سلامة الأسماك المملحة للاستهلاك الآدمي وطريقة حفظها.

وتم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل واستكمال إجراءات التراخيص وتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 24 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 141 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (ميت غمر، نبروه، دكرنس، طلخا، السنبلاوين).

وأسفرت تلك الحملات عن التحفظ على 1 طن أغذية مختلفة الأصناف وإعدام كمية أخرى من المواد الغذائية الفاسدة وأخرى يبدو عليها تغير في الخواص الطبيعية.

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان بتنفيذ 4 حملات تفتيشية، وتم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخذ تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 2 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 8 منشآت غذائية لبيع الأسماك المملحة، وذلك بنطاق مراكز (الزقازيق، ديرب نجم)، وتم التأكد من اتباع تلك المنشآت اشتراطات سلامة الغذاء الواجب توافرها في المنشآت الغذائية.

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة الأقصر حملة تفتيشية مشتركة مع مباحث التموين، أسفرت عن عمل محضر ضبط لكمية من زيوت الطعام مجهولة المصدر وبها تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

وأجرى الفرع حملات تفتيشية على عدد من السلاسل التجارية، حيث تم المرور على عدد 7 منشآت بمحافظة الأقصر و11 منشأة بمحافظة قنا، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 3 أطنان و800 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية (كبدة، كفتة) وتم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء واتباع الاشتراطات الواجبة.

وقام الفرع بتنفيذ حملات تفتيشية بمحافظة قنا على عدد من المنشآت الغذائية أسفرت عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية (صلصة طماطم، حلويات)، وتم توعية أصحاب المنشآت الغذائية وأخذ التعهدات بالتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة جنوب سيناء بتنفيذ 7 حملات تفتيشية موسعة بالاشتراك مع مديرية التموين ومباحث التموين بالمحافظة، حيث تم المرور على 34 منشأة غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 8 محاضر ضبط لكمية متنوعة من المواد والمكملات الغذائية، كما تم تحرير 7 محاضر إعدام لكمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (حلوى، آيس كريم، عصائر، أسماك مملحة)، وتم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخذ تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقام فرع محافظة بورسعيد بتنفيذ 7 حملات تفتيشية موسعة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك والصحة؛ حيث تم المرور على 38 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة بها تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقام الفرع بشن 3 حملات تفتيشية على 17 منشأة غذائية خاصة ببيع الأسماك المملحة والمدخنة بالمحافظة للتأكد من مدى سلامتها للاستهلاك الآدمي، وتم التنبيه على ضرورة اتباع اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة بتنفيذ حملات على مراكز (دمنهور، كفر الدوار، إيتاي البارود، أبوحمص، أبو المطامير، الدلنجات، الرحمانية، حوش عيسى، رشيد)، حيث تم المرور على 23 منشأة غذائية تقوم ببيع الأسماك المملحة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المواد الغذائية المخالفة من قبل ممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأخذ تعهدات على أصحاب المنشآت بتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء والتسجيل بالهيئة.