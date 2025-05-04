الأرصاد تحذر: سحب رعدية وأمطار في هذه المناطق خلال ساعات

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع اليوم الأحد الموافق 4 مايو استمرار فرص سقوط أمطار متوسطة الشدة قد تكون رعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وخليج السويس وسيناء.

وأوضحت الهيئة، أن الأمطار خفيفة وقد تكون متوسطة على مناطق من الوجه البحرى، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تدفق السحب الرعدية الممطرة على محافظة دمياط، مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

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