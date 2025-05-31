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ابتداءً من الغد.. الدائري يودّع ميكروباصات الأجرة بين الأكاديمية والزراعي

10:18 م السبت 31 مايو 2025

الطريق الدائري

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كتب- محمد نصار:
قالت 3 مصادر مطلعة بوزارة النقل وهيئة الطرق والكباري، إنه سيتم حظر سير سيارات الميكروباص على الطريق الدائري غدًا الأحد، وذلك من أكاديمية الشرطة حتى تقاطع طريق مصر الإسكندرية الزراعي.

وأشارت المصادر، إلى أنه من المقرر بدء التشغيل الفعلي بركاب للأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري، غدًا.

وأوضحت المصادر لمصراوي، أنه الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، سيُجري زيارة إلى المشروع غدًا لمتابعة انطلاق التشغيل الرسمي أمام الركاب.

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الطريق الدائري حظر سير الميكروباص الأتوبيس الترددي
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