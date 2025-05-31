كتب- محمد نصار:

قالت 3 مصادر مطلعة بوزارة النقل وهيئة الطرق والكباري، إنه سيتم حظر سير سيارات الميكروباص على الطريق الدائري غدًا الأحد، وذلك من أكاديمية الشرطة حتى تقاطع طريق مصر الإسكندرية الزراعي.

وأشارت المصادر، إلى أنه من المقرر بدء التشغيل الفعلي بركاب للأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري، غدًا.

وأوضحت المصادر لمصراوي، أنه الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، سيُجري زيارة إلى المشروع غدًا لمتابعة انطلاق التشغيل الرسمي أمام الركاب.