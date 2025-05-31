موجة الطقس السيئ تضرب 3 محافظات.. تقرير حكومي بالتفاصيل

كتب- محمد نصار:



أجرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اتصالًا مع الفريق أحمد خالد سعيد، محافظ الإسكندرية، للاطمئنان على الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والأمطار الرعدية الغزيرة والرياح الشديدة التي تعرضت لها المحافظة.



وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أهمية الاستمرار في رفع درجة الاستعداد القصوى بكل الأحياء وشركات المياه والصرف الصحي والكهرباء والجهات المعنية بالمحافظة والتنسيق مع غرفة العمليات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة لسرعة اتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين.



ومن جانبه، أشار الفريق أحمد خالد سعيد، إلى عدد من الإجراءات الفورية التي اتخذتها المحافظة للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتسهيل سير المواطنين والسيارات والتيسير على الطلاب في أداء الامتحانات اليوم حرصًا على سلامتهم.



ووجهت وزيرة التنمية المحلية، بالتنسيق بين المحافظة والوزارات والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتنسيق وتوحيد الجهود اللازمة للتعامل مع الأثار السلبية لموجة الطقس السيئ والتعامل مع المتضررين خاصة مهمات الإغاثة والرعاية.



في السياق ذاته، تلقت الدكتورة منال عوض، تقريرًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالوزارة حول متابعة تطورات الوضع في المحافظات التي تعرضت لموجة لسقوط أمطار متوسطة وخفيفة وسوء الأحوال الجوية.



وأوضح التقرير، إغلاق بوغاز ميناء العريش البحري أمام حركة دخول وخروج السفن لحين تحسن الأحوال الجوية، كما تعرضت محافظة مطروح لسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على مدن براني والسلوم ومرسى مطروح والضبعة والحمام والعلمين وتم التعامل معها من جانب الأجهزة التنفيذية.



كما تعرضت محافظة البحيرة، إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مراكز رشيد وإدكو مع نشاط للرياح على معظم مراكز المحافظة أسفرت عن بعض تجمعات المياه وتم رفع حالة الاستعداد القصوى.



وأشار التقرير، إلى تعرض محافظة كفر الشيخ لرياح شديدة وسقوط أمطار خفيفة في مناطق بلطيم وتم التعامل مع تجمعات الأمطار من جانب الأجهزة التنفيذية واستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المعدات والإدارات.



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