المجلس القومي لحقوق الإنسان: خالد البلشي أحد رموز الصحافة المصرية

كتب- محمد نصار:

هنّأ المجلس القومي لحقوق الإنسان الكاتب الصحفي خالد البلشي، بمناسبة فوزه بمنصب نقيب الصحفيين، مؤكدًا أن هذه الانتخابات تمثل تجسيدًا لحيوية المجتمع المهني وقدرته على التعبير عن إرادته في مناخ يعكس تنوع الآراء واستقلال القرار، ويعبر عن روح ديمقراطية أصيلة تميز المشهد الصحفي في مصر.

وأكد المجلس، في بيان السبت، المكانة التاريخية لنقابة الصحفيين، باعتبارها من أقدم الكيانات النقابية والمهنية في مصر والعالم العربي، ودورها المحوري في ترسيخ قيم حرية الرأي والتعبير، والنهوض بالمستوى المهني للصحافة، إلى جانب دعمها المتواصل لقضايا الوطن والمواطن.

وشدد المجلس، على أن حرية الصحافة تُعد ركيزة أساسية من ركائز المجتمع المدني، وأداة محورية في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز مبادئ العدالة والشفافية والتعبير عن تطلعات الرأي العام، وذلك في إطار من المسؤولية المهنية واحترام الدستور والقانون.

كما أعرب المجلس، عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع نقابة الصحفيين في مجالات التدريب والتثقيف الحقوقي، ودعم المبادرات التي تسهم في تمكين الصحفيين من أداء دورهم التوعوي والتنويري، إيمانًا منه بالدور التكاملي بين المؤسسات الوطنية والمهنية في بناء دولة حديثة قائمة على المعرفة واحترام الحقوق والحريات.

واختتم المجلس، بيانه بتأكيد تقديره للكاتب الصحفي خالد البلشي، واصفًا إياه بأحد رموز الصحافة المصرية، مشيرًا إلى أن مسيرته المهنية الحافلة بالإبداع والتفاني تُعد مصدر إلهام لكل العاملين في المجال الإعلامي، معربًا عن أمله في أن تظل رسالته الصحفية مساهمة فاعلة في خدمة الوطن وتعزيز القيم الإنسانية في المجتمع.

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