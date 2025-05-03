إعلان

تحديث جديد بشأن الطقس.. سحب منخفضة وأمطار رعدية تمتد للقاهرة

10:31 ص السبت 03 مايو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الطقس
  • عرض 6 صورة
    الطقس
  • عرض 6 صورة
    الطقس
  • عرض 6 صورة
    الطقس
  • عرض 6 صورة
    الطقس
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن أحدث صور عبر الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون رعدية في بعض الفترات.

ومن المتوقع، وفق بيان الهيئة، قبل قليل، أن تمتد هذه الأمطار مساء اليوم لتشمل بعض المناطق الداخلية، من بينها الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى، ولكن بدرجات أقل من حيث الشدة.
495185134_1091753692983197_1673470730961187249_n

اقرأ أيضًا:

أمطار رعدية ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف طقس الـ6 أيام المقبلة

التنمية المحلية: 42 حملة تفتيشية في 9 محافظات وإحالة 104 موظفين للنيابات

بعد إعلان النتيجة.. الفائزون الستة بعضوية مجلس نقابة الصحفيين

قرارات مهمة في اجتماع "الرعاية الصحية" لدعم الأطباء والعاملين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رسميًا.. خالد البلشي نقيبًا للصحفيين لدورة ثانية