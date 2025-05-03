تحديث جديد بشأن الطقس.. سحب منخفضة وأمطار رعدية تمتد للقاهرة

كتب- محمد نصار:

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن أحدث صور عبر الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون رعدية في بعض الفترات.

ومن المتوقع، وفق بيان الهيئة، قبل قليل، أن تمتد هذه الأمطار مساء اليوم لتشمل بعض المناطق الداخلية، من بينها الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى، ولكن بدرجات أقل من حيث الشدة.



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