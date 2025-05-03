أمطار على القاهرة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الطقس خلال الساعات المقبلة.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر.

وأشارت إلى فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وفرص أمطار خفيفة مساء على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من أغلب الأنحاء.