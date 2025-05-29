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حماية المستهلك: المقر الجديد خطوة نحو حوكمة ورقمنة شكاوى المواطنين

07:00 م الخميس 29 مايو 2025

إبراهيم السجينى

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كتب- حسن مرسي:

قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن افتتاح المقر الرئيسي الجديد لجهاز حماية المستهلك بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء يمثل "حدثاً استثنائياً".

خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أوضح السجيني أن أهمية المقر الجديد تكمن في كونه يمثل "حوكمة ورقمنة واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية"، مؤكدًا أن هذا التطور "كله يصب في مصلحة المستهلك".

وأضاف أن المستهلك أصبح الآن "يستطيع أن يقدم الشكوى بتاعته أون لاين"، وذلك من خلال التطبيقات التي أطلقها الجهاز مؤخرًا.

وأشار السجيني إلى أن دور الجهاز لا يقتصر على تلقي الشكاوى وحلها فحسب، بل يمتد ليشمل "الرقابة على الأسواق"، مؤكدًا أن هذا المحور يُعد "مهماً جداً".

وقال إنه خلال الفترة الماضية، قام الجهاز بزيارة "190 ألف منشأة"، وتم تحرير "44 ألف محضر"، مما يعكس الدور الفعال للرقابة في ضبط الأسواق ومواجهة التلاعب بالأسعار.

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إبراهيم السجيني جهاز حماية المستهلك مجلس الوزراء
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