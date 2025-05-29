وزير العمل يزور صربيا لفتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية

كتب- محمد أبو بكر:

توجه محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، إلى دولة صربيا، حيث كان في استقباله لدى وصوله السفير باسل صلاح، سفير مصر في العاصمة بلجراد، ونائبه، بالإضافة إلى مساعد وزيرة العمل الصربية.

ويشمل برنامج الوزير غدًا الجمعة لقاءات مع عدد من المسؤولين المعنيين بملفات وقضايا العمل وتنقل الأيدي العاملة، من بينهم ميليستا دجور جيفيتش ستامينكوفسكي، وزيرة العمل والتوظيف والمحاربين القدماء والشؤون الاجتماعية الصربية، والسيد ايفيتسا داتشيتش، وزير الداخلية الصربي.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التنسيق والتعاون مع المسؤولين في صربيا، بهدف تعزيز مجالات تنقل الأيدي العاملة، واستعراض جهود الدولة المصرية في مجالات التدريب المهني وتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل الخارجي، بالإضافة إلى فتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية المؤهلة والمدربة.

اقرأ أيضًا:

رياح وأمطار وحرارة بهذه المناطق.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

الحج 2025.. نصائح للوقاية من الإجهاد الحراري يوم عرفة

مها عبد الناصر تكشف لـ"مصراوي" تفاصيل تأسيس "تحالف الطريق الديمقراطي" -حوار

أحمد موسى: مد فترة إخلاء وحدات الإيجار القديم السكنية