التنمية المحلية: 525 مليون جنيه زيادة في مخصصات الوزارة

كتب- نشأت علي:

استعرض اللواء محمد الشبراوي، مستشار وزيرة التنمية المحلية، إجمالي مخصصات الوزارة في مشروع الموازنة للعام المالي 2025/2026 والتي بلغت 4.3 مليار جنيه، بزيادة عن العام المالي الجاري 525 مليون جنيه، منها 372 مليونًا زيادة في الباب السادس فقط الخاص بالاستثمار.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التنمية المحلية للسنة 2026/2025 المالية.

وتابع مستشار وزيرة التنمية المحلية، أن الأجور مقدرة بـ 109 ملايين جنيه في الموازنة العامة الجديدة، والإيرادات المتوقعة 190 مليون جنيه.

وقال ممثل الوزارة، إن إجمالي الاعتمادات المخصصة للباب السادس "الاستثمارات" تبلغ 3.4 مليارجنيه، منها 1.6 مليار جنيه خزانة عامة.

وتساءل النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن رصيد الدفعات المقدمة لجميع المشروعات الواردة في الباب السادس، لافتًا إلى أن هناك جهات تكون مسددة جزء من الدفعات المقدمة دون تنفيذ مشروعات على أرض الواقع.

كما طالب ببيان تفصيلي للدفعات المقدمة، للوقوف على المشروعات التي تم دفع دفعات مقدمة لها دون البدء في المشروعات.

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