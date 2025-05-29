144 دليلًا إرشاديًا للتمريض لتحسين جودة الرعاية الصحية.. تعرف عليها

كتب- أحمد جمعة:



انتهت اللجنة العليا للدلائل الإرشادية بالمجلس الصحي المصري من إعداد واعتماد 144 دليلاً إرشادياً في تخصصات التمريض المختلفة، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة الكوادر التمريضية وتوحيد الممارسات المهنية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.



تعد الدلائل التي تم إعدادها بمشاركة أطقم تمريضية من مختلف مجالات الرعاية الصحية، مرجعًا عمليًا وعلميًا يساعد في توحيد الإجراءات داخل المؤسسات العلاجية، ورفع مستوى السلامة والجودة، والحد من التباين في أساليب الممارسة.



ويمكن للمتخصصين في الرعاية الصحية وفرق التمريض الاطلاع على هذه الدلائل المعتمدة بعدة طرق، على رأسها المسح الضوئي لرمز الاستجابة السريع (QR Code)، أو من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية الرسمية للمجلس الصحي المصري عبر الرابط www.ehc.gov.eg، أو بكتابة "المجلس الصحي المصري" في محرك البحث جوجل، ثم اختيار الرابط الخاص بالدلائل الإرشادية.



وتشمل البوابة الإلكترونية للمجلس أقسامًا تغطي ستة تخصصات صحية رئيسية: الطب البشري، الطب البيطري، التمريض، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، والصيدلة.



وبالدخول إلى قسم "التمريض"، يمكن استعراض الأدلة التي تم اعتمادها ورفعها حتى الآن، وتشمل أدلة متخصصة في أقسام مثل: الرعاية الأولية، الرعاية المركزة، الغسيل الكلوي، أقسام الحروق، العمليات، الأورام، الاستقبال والطوارئ، وحديثي الولادة، إلى جانب أدلة لتنمية المهارات القيادية والإدارية للتمريض.



وتُعد هذه الدلائل خطوة محورية في دعم القرارات السريرية وتعزيز فاعلية الأداء المهني، إذ تتيح للتمريض المصري أدوات عمل واضحة تستند إلى الأدلة العلمية والممارسات المثلى، وهو ما يُسهم في تحقيق استجابة صحية أسرع وأكثر أمانًا في مختلف ظروف العمل.



يمكن الوصول للدليل الإرشادي للتمريض من خلال الرابط: اضغط هنا





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