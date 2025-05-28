كتب - عمر صبري:

أكد الدكتور أشرف زكي عميد كلية الفنون الرقمية والتصميم بجامعة مصر للمعلوماتية، أن مشاريع تخرج الدفعة الأولى لهذا العام، تذخر بعشرات المبادرات التي تثري قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وترسخ تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد القومي.

وكشف عن ثلاث مشاريع تخرج لطلاب ببرنامج تصميم تجربة المستخدم Design UX بكلية الفنون الرقمية والتصميم، والتي تخدم العديد من القطاعات الصناعية إلى جانب خدماتها الاجتماعية والبيئية، لافتا إلى ان المشروع الأول للطالبة ندى محمد حامد بالفرقة الرابعة بكلية الفنون الرقمية والتصميم والتي صممت تطبيق الكتروني (Application) علي الموبايل باسم "داوم" وعبره سيتم الربط بين رجال الصناعة المهتمين بالبيئة ومصادر جمع وفرز المواد المعاد تدويرها، حيث يستهدف هذا التطبيق الإلكتروني تقليل حجم النفايات المنزلية المُرسلة إلى المكبّات عبر تحويل تلك النفايات إلى منتجات مفيدة وأعمال فنية تُثري حياتنا اليومية، مع نشر ثقافة الحفاظ على البيئة والتوعية بأهمية إعادة توظيف الموارد المادية المهدرة بما يسهم في إنشاء نظام بيئي نابض بالحياة حيث يلتقي الابداع بالاستدامة.

وقال إن المشروع الثاني الطالبة جنى عبيد بالفرقة الرابعة بكلية الفنون الرقمية والتصميم حيث صممت تطبيق الكتروني (Application) باسم "لكِ"، وهو موجه للمقبلين على الارتباط خاصة من الفتيات، حيث يساعدهم في فترة التجهيز سواء فرش منزلها الجديد او في التحضير لحفل الخطوبة والزفاف، والمشروع الثالث للطالبة مريم شريف السطوحي بالفرقة الرابعة بكلية الفنون الرقمية والتصميم حيث صممت التطبيق الإلكتروني Application باسم "النجوم"، ومن خلاله تساعد الرياضيين خاصة في الأقاليم والقري، وكل من يمتلك مقومات البطل الرياضي، حيث يقدم التطبيق حزمة خدمات لتمكين هؤلاء الابطال من التألق والانضمام لكبرى الأندية الرياضية.

وأشارت الطالبة مريم شريف السطوحي إلى ان ممارستها لرياضة كرة السلة جعلها تلمس عن قرب المشكلات التي تواجه الرياضيين، والتي تتركز في ثلاث مشكلات الأولى صعوبة الوصول إلى كبرى الأندية سواء المصرية او الأجنبية، حيث تقتصر الفرصة للانضمام علي قرار المدير الفني لتلك الأندية التي تفتح الباب أمام النشء مرة واحدة كل عام، أما الثانية فهي اهتزاز ثقة الكثيرين من هؤلاء الرياضيين لدرجة أنهم يؤدون في التدريبات بشكل أفضل من أدائهم في المسابقات الرسمية، أما المشكلة الثالثة فتركز في ضعف الإمكانيات المتاحة لهم لقياس تطور أدائهم طالما لم يلتحقوا بناد كبير، فلا توجد إحصاءات دقيقة لأدائهم وتطوره.

من جانبها، أكدت الطالبة جنى عبيد أن التطبيق الالكتروني Application "لكِ" يستهدف ان يصبح صديقة العروس المثالية، حيث يصاحبها في أسعد رحلة لها وهي تستعد لبدء حياة جديدة وتكوين أسرة سعيدة، في التطبيق يسد فجوة بالسوق تتعلق بعدم وجود مواقع الكترونية ترشد المقبلين على الزواج بجانب ندرة المعلومات عن أسعار وأماكن بيع كثير من الأشياء التي تحتاجها العروس لتحظي بزفاف مثالي.

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