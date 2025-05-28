محمد عبد اللطيف: الوزارة سعت بخطوات على الأرض لتحسين أحوال المعلمين

كتب – أحمد الجندي:

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة سعت بخطوات على الأرض لتحسين أحوال المعلمين، من بينها تقديم حوافز مالية، وزيادة أجر الحصة، وتفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، برئاسة المهندس معتز رسلان، تحت عنوان "تطوير التعليم الفني في مصر".

إعادة هيكلة المرحلة الثانوية

وحول إعادة هيكلة المرحلة الثانوية قبل بداية العام الدراسي، قال الوزير محمد عبد اللطيف إن نظام الثانوية العامة في شكله السابق كان يضم ٣٢ مادة على مدار السنوات الثلاث، وهو ما لا يتواجد في أي نظام تعليمي في العالم، موضحًا أنه تم تقليل عدد المواد إلى ما بين 6 و8 مواد دراسية فقط، وزيادة عدد ساعات تدريس كل مادة إلى نحو 100 ساعة سنويًا، بما يتماشى مع المعدلات العالمية.

وتطرّق الوزير إلى مشروع نظام "البكالوريا المصرية"، مقدمًا شرحًا تفصيليًا حول ما يتضمنه النظام من مواد دراسية، ومسارات تعليمية متخصصة، وفرص تقييم متعددة، وليس فرصة واحدة فقط تقرر مصير مستقبل الطالب، وفقًا لنظام الثانوية العامة الحالي.

وأكد أن المقترح خضع لعدد من جلسات الحوار المجتمعي مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية، كما تم طرح استبيان لأولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي لاستطلاع رأيهم حول المقترح، مشيرًا إلى أن نتيجة الاستبيان عكست تأييد نسبة كبيرة من أولياء الأمور لنظام البكالوريا المصرية.