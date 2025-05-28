كتب- محمد أبو بكر:

قال بيان صادر عن محافظة الجيزة، إن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، تابع سير أعمال توريد واستلام الأقماح المحلية بالصوامع والشون الحكومية وجهات التسويق لموسم ٢٠٢٤/٢٠٢٥ حيث تم استلام ١٧٦ ألف طن قمح منذ بداية موسم التوريد منتصف أبريل الماضي وحتى صباح اليوم مشيرا إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية الي جانب الزيارات التفقدية لمواقع التخزين.

وأكد محافظ الجيزة أنه تم إعداد خطة مسبقة بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين حيث تم تشكيل لجنة تتولى الإشراف والمتابعة على عملية الاستلام والتوريد لمحصول القمح المحلي حتى نهاية موسم التوريد وتلافي أية معوقات تعترض عملية التوريد والتنسيق والإشراف على لجان الاستلام بكافة المواقع التخزينية وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة.

ووجه محافظ الجيزة الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد لمحصول القمح هذا العام مؤكدا أن الدولة لا تدخر جهدا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

وفي سياق متصل أوضح السيد بلاسي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة هو أحد الجهات المسوقة للقمح لهذا العام وأن مجمع صوامع الضبعة التابع لجهاز مستقبل مصر هو أحد المواقع التخزينية التابعة لمحافظة الجيزة وتبلغ السعة التخزينية لصوامع الضبعة تصل الي 500 ألف طن وتعمل بأحدث أنظمة التحكم فى الوزن والتفريغ والشحن وكذلك أجهزة الفرز والتحليل.

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